ISW: Российские войска в Бахмуте крайне уязвимы 23.05.2023, 8:39

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Оккупанты об этом молчат.

В России почти не рассказывают о ситуации в Бахмуте, а празднуют так называемую победу и преувеличивают значение захвата города на фоне уязвимости военной ситуации для российских сил

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

«Российская информационная реакция на захват Бахмута пока сосредоточена на соревновании за победу, а не на обсуждении сложившейся военной ситуации», - говорится в сообщении.

Чрезвычайный фокус на заявлениях о победе в Бахмуте отвлекает внимание от нестабильной военной ситуации для России в городе и вокруг него, подчеркивая влияние основателя «Вагнера» Евгения Пригожина на российское информационное пространство.

«Военная ситуация в Бахмуте для россиян особенно уязвима, поскольку российские наступательные усилия в этом районе, вероятно, достигли кульминации, что дало украинским силам возможность начать дальнейшие контратаки на уже ослабленные фланги города», - говорят аналитики.

Выход «вагнеровцев» из города также, вероятно, приведет к тому, что российское МО укомплектует оборонные линии плохо обученными и обеспеченными подразделениями, считают в Институте.

Российское информационное пространство в большинстве своем игнорирует эти проблемы.

В ISW напомнили, что ранее российский военный преступник Игорь Гиркин жаловался, что российская сосредоточенность на захвате Бахмута была «стратегической неудачей», приведшей к «ненужной и пирровой победе».

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