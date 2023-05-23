Из Белгородской области россияне спешно вывезли ядерные боеприпасы 2 23.05.2023, 8:58

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В регионе идут бои.

В украинской разведке сообщается, что с режимного объекта «Белгород-22» в Белгородской области вчера вывезли оружие.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГРУ Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, значительная часть информации, которая сейчас поступает с Белгородщины, соответствует действительности.

«В срочном режиме объект «Белгород-22», это хранилище ядерных боеприпасов, россияне их эвакуировали», — рассказал Юсов.

Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

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