закрыть
23 мая 2023, вторник, 10:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские силовики не контролируют часть Белгородской области

6
  • 23.05.2023, 10:19
  • 6,162
Российские силовики не контролируют часть Белгородской области

Жителей призвали не возвращаться в Грайворон.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков, где ночью неизвестные беспилотники атаковали здания ФСБ и МВД, заявил, что российские силовые структуры не могут полностью восстановить контроль на Грайворонским районом. По его словам, жителям пока не стоит возвращаться в свои дома.

Об этом Гладков заявил в своем Telegram. По его словам, российские силовики пытаются восстановить контроль над Грайворонским округом. Но жителям возвращаться в свои дома, пока не стоит.

- К сожалению, вчера во время эвакуационных мероприятий скончалась женщина 1941 года рождения. Причины сейчас устанавливаются. Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой, - заявил Гладков и добавил, что погибших среди мирного населения нет.

Ранее сообщалось, что жители Грайворона Белгородской области массово бегут из города.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как белорусские предприятия «обросли» паразитами
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами Артем Черников
Человек с бульвара Симона Боливара
Человек с бульвара Симона Боливара Владимир Халип
Камень, ножницы, забвенье
Камень, ножницы, забвенье Ирина Халип
Дефекты и аффекты
Дефекты и аффекты Виталий Портников