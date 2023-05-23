Российские силовики не контролируют часть Белгородской области 6 23.05.2023, 10:19

6,162

Жителей призвали не возвращаться в Грайворон.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков, где ночью неизвестные беспилотники атаковали здания ФСБ и МВД, заявил, что российские силовые структуры не могут полностью восстановить контроль на Грайворонским районом. По его словам, жителям пока не стоит возвращаться в свои дома.

Об этом Гладков заявил в своем Telegram. По его словам, российские силовики пытаются восстановить контроль над Грайворонским округом. Но жителям возвращаться в свои дома, пока не стоит.

- К сожалению, вчера во время эвакуационных мероприятий скончалась женщина 1941 года рождения. Причины сейчас устанавливаются. Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой, - заявил Гладков и добавил, что погибших среди мирного населения нет.

Ранее сообщалось, что жители Грайворона Белгородской области массово бегут из города.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».