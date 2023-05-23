В Брянской области РФ пожар на заводе, введен план «Эдельвейс» 8 23.05.2023, 11:18

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Идет общий сбор силовиков.

В городе Дятьково Брянской области произошел сильный пожар на складе неработающего завода. Об этом сообщило прокремлевское медиа Shot.

По данным собеседников РИА «Новости» в МЧС РФ, загорелся склад на территории ООО НПП «Александр». Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

До Брянска оттуда около 30 километров.

В регионе объявили план «Эдельвейс» для силовиков, что означает общий сбор. Подразделения Росгвардии усиливают в Севском, Суземском, Трубчевском и Климовском районах Брянской области, пишет Mash.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, в МВД Белгородской области ввели план «Эдельвейс».

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