Китай в три раза поднял цены на чипы для карт российских банков 3 23.05.2023, 12:03

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Компании из КНР воспользовались ситуацией.

Китайские производители чипов для банковских карт подняли цены на свою продукцию для российских банков в три раза с начала 2023 года.

На текущий момент компании XH Smart Tech и Watchdata продают чипы по $0,9 (примерно 72 руб.) за штуку, пишет The Moscow Times.

По их словам, компании из КНР воспользовались ситуацией, при которой российские производители чипов для смарт-карт (банковские карты и SIM-карты) не могут удовлетворить внутренний спрос.

Однако дефицитные российские чипы обходятся банкам и мобильным операторам еще дороже. Их стоимость составляет 156 российских руб. за штуку. При такой ценовой конъюнктуре российским картам на российских же чипах будет сложно конкурировать с китайскими смарт-картами, в экспорте которых заинтересован Китай, говорит финансовый директор «Новакард» Татьяна Добровольская.

При этом крупнейший производитель российских чипов — завод «Микрон» — не может удовлетворить весь спрос и срывает сроки поставок. В этой связи ООО «Алиот» (производит банковские карты) 18 мая подало иск к «Микрону» в Арбитражный суд Москвы на сумму 312 млн российских руб., отмечает «Коммерсантъ».

Причиной просрочки стали перебои с поставками производственных материалов и высокая загруженность предприятия, пояснил источник на рынке полупроводников. Ранее ООО «Оренкарт» уже подавало иск к «Микрону» на 268 млн руб. за непоставку 1,82 млн чипов. Однако дело было прекращено, поскольку стороны договорились об отсрочке до 30 ноября 2023 года.

Как отмечает источник на рынке, Минпромторг пытается согласовать для «Микрона» возможность отсрочить поставку чипов для банковских карт таким образом, чтобы не допустить новых исков в адрес завода.

«График поставок уже разработан, совещания по нему проходили три недели назад. Еще одно совещание намечено на эту неделю», — рассказал собеседник издания. По его данным, Минпромторг планирует добиться годовой отсрочки для «Микрона». В самом ведомстве эту информацию не комментируют.

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