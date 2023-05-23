Максима Знака будут держать в ПКТ до сентября

Максима Знака будут держать в ПКТ до сентября1
- 23.05.2023, 13:25
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С февраля политзаключенный удерживался в штрафном изоляторе.
Политзаключенного адвоката Максима Знака будут держать в помещении камерного типа до сентября. Об этом сообщил правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на свои источники.
Ранее стало известно, что с февраля Знак удерживался в штрафном изоляторе. До этого в декабре его уже помещали в ПКТ.
Максим Знак незаконно осужден по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси на 10 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.