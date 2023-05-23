Максима Знака будут держать в ПКТ до сентября 1 23.05.2023, 13:25

1,326

Максим Знак

С февраля политзаключенный удерживался в штрафном изоляторе.

Политзаключенного адвоката Максима Знака будут держать в помещении камерного типа до сентября. Об этом сообщил правозащитный центр «Вясна» со ссылкой на свои источники.

Ранее стало известно, что с февраля Знак удерживался в штрафном изоляторе. До этого в декабре его уже помещали в ПКТ.

Максим Знак незаконно осужден по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси на 10 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».