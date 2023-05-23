Россия просит Индию не допустить ее финансовой изоляции 2 23.05.2023, 13:35

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Москва использует и мольбы, и шантаж.

Главная международная организация по борьбе с отмыванием денег в июне может включить Россию в серый, а то и черный список, приравняв ее в последнем случае к таким странам, как Северная Корея, Иран и Мьянма. Москва предпринимает титанические усилия, чтобы не допустить этого, сообщает Bloomberg. Она просит дружественные страны поддержать ее, в противном случае грозя проблемами в экономическом сотрудничестве, следует из документов, с которыми ознакомилось агентство, и рассказов чиновников, в том числе из западных стран, которые знают о российских усилиях.

В частности, большое давление оказывается на Индию, выяснил Bloomberg. После начала войны Москва неоднократно просила у Дели поддержки, указывая, что иначе будут подорваны торговые и деловые связи, включая поставки российских вооружений, сотрудничество в нефтяном и транспортном секторах и т. д.

Российские власти опасаются, что страна окажется в еще большей международной финансовой изоляции, если ухудшатся ее позиции в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force – FATF). В 2022 г. группа ввела некоторые ограничения на деятельность России в рамках организации, а 24 февраля 2023 г., в годовщину вторжения в Украину, приостановила ее членство (такое произошло впервые), пишет The Moscow Times.

Украина призывает к новым мерам – включению России в черный или серый список.

Кнут и пряник для Индии

В мае этого года российское государственное агентство предупредило представителей Индии о целой серии непредсказуемых и негативных последствий для сотрудничества двух стран в оборонной, энергетической и транспортной сферах, если FATF предпримет новые меры против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников. Агентство призвало Индию «громко» выступить против попыток Украины включить Россию в черный список и отметило, что даже попадание в серый список породит сложности.

Под угрозой окажутся следующие проекты, говорится в одном из документов агентства:

сотрудничество между «Роснефтью» и индийской Nayara Energy (индийской компании, 49% акций которой владеет российская, принадлежит второй по величине НПЗ в Индии);

экспорт российских вооружений и военно-техническое сотрудничество;

российские предложения по совместным проектам в авиационной отрасли, сделанные в феврале на шоу Aero India 2023;

технологическое и энергетическое сотрудничество по АЭС Kudankulam (крупнейшая атомная станция Индии);

соглашение о сотрудничестве между «РЖД логистика» и Container Corporation of India.

В документе агентства решение FATF о приостановке членства России названо политизированным и безосновательным, отмечает Bloomberg. Само агентство не называется, но в таких же выражениях было выдержано февральское заявление Росфинмониторинга. Решение FATF является «политизированным» и «безосновательным», «не опирается на установленные процедуры и выходит за рамки мандата данной организации», говорилось в его сообщении. Оно «идет вразрез с целями ФАТФ по защите финансовых систем и экономики в целом от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения», утверждал Росфинмониторинг.

Беспокойство FATF

FATF заявляла, что, несмотря на приостановку членства, Россия продолжает нести ответственность за исполнение своих обязательств, а организация будет рассматривать меры против нее на каждом пленарном заседании. Ближайшее состоится в июне.

Решение FATF не влечет ограничений для финансовых институтов в России и за рубежом, Москва же продолжит бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма, обещал Росфинмониторинг.

Между тем, FATF уже выражала беспокойство относительно того, как вторжение России в Украину влияет на борьбу с незаконными финансовыми операциями и безопасность международной финансовой системы, отмечают эксперты юридической фирмы Debevoise & Plimpton, специализирующейся, в частности, на санкциях. Саму Россию ряд европейских стран и Европарламент признали спонсором терроризма (хотя эти политические решения не имеют правовых последствий). США, где такие последствия, в том числе в виде разрыва финансовых, деловых и прочих связей прописаны в законодательстве, как раз по этой причине не идут на такой шаг. Однако Вашингтон в январе признал ЧВК «Вагнер» «транснациональной преступной организацией», а в понедельник представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил: ЧВК может поставлять оружие для войны в Украине через третьи страны, в частности, с помощью поддельных документов – через африканское государство Мали.

Кроме того, Россия закупает вооружения у Ирана и, возможно, у КНДР, находящихся в черном списке FATF. В сером списке 23 страны, в том числе Албания, Турция, ЮАР и др. Даже включение в серый список осложнит Москве исполнение обязательств по поставкам оружия Индии и другим проектам с нею, сказал Bloomberg чиновник, знакомый с ситуацией. В одном из российских документов, датированном началом мая, говорится, что Индия пользуется «особым доверием» в FATF, и выражается сожаление, что она не выступила против приостановки членства России.

Bloomberg не смог выяснить, как в Дели отреагировали на просьбы Москвы. Правительства двух стран не ответили на просьбы о комментариях.

Беспрецедентные риски

Хотя Запад уже ввел против России рекордное количество санкций, смягчить финансовый удар ей удалось за счет расширения экономического сотрудничества c Индией и Китаем. Они, в частности, стали главными покупателями российских нефти и нефтепродуктов. Но при включении России в черный список даже им будет сложно продолжать вести с ней бизнес.

Уже само беспрецедентное решение о приостановке членства России и выражения, в которых было выдержано заявление FATF, «подчеркивают риски, которые могут нести операции с Россией или ее участием», отмечает Debevoise & Plimpton. Организация указала на «торговлю России оружием с подсанкционными странами и ее злонамеренную деятельность в киберпространстве, подчеркнула необходимость оставаться начеку по отношению к рискам, связанным с попытками обходить [санкционные] меры в отношении России», указывает юрфирма.

Если же Россия будет включена в серый или черный список, другие страны, а также банки, инвестиционные компании и платежные системы должны будут гораздо более досконально проверять финансовые операции и в наиболее серьезных случаях принимать контрмеры для защиты международной финансовой системы.

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