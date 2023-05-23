Белгородская тероборона бежала вместе с гражданскими

Белгородская тероборона бежала вместе с гражданскими7
- 23.05.2023, 14:17
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В городах, приближенных к зоне боевых действий, началась паника.
Российский оппозиционер Илья Пономарев рассказал, что белгородская тероборона во время вчерашнего рейда российских добровольцев бежала из города вместе с гражданскими
Об этом он сообщил в эфире телеканала «Эспрессо».
«Паника наблюдается в городах, приближенных к зоне боевых действий в Белгородской области. Вчера мы наблюдали за тем, как они убегали. Потоки автомобилей выезжали из городов и сел. Вчера у меня спрашивали, где белгородская ТРО, которая должна была защищать город. Ответ простой. Представители белгородской ТРО бежали из города вместе с гражданскими», — рассказал Пономарев.
Российский оппозиционер отметил, что в Кремле не понимают, как реагировать на ситуации в Белгородской области.