Белгородская тероборона бежала вместе с гражданскими 7 23.05.2023, 14:17

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В городах, приближенных к зоне боевых действий, началась паника.

Российский оппозиционер Илья Пономарев рассказал, что белгородская тероборона во время вчерашнего рейда российских добровольцев бежала из города вместе с гражданскими

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Эспрессо».

«Паника наблюдается в городах, приближенных к зоне боевых действий в Белгородской области. Вчера мы наблюдали за тем, как они убегали. Потоки автомобилей выезжали из городов и сел. Вчера у меня спрашивали, где белгородская ТРО, которая должна была защищать город. Ответ простой. Представители белгородской ТРО бежали из города вместе с гражданскими», — рассказал Пономарев.

Российский оппозиционер отметил, что в Кремле не понимают, как реагировать на ситуации в Белгородской области.

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