На границе России и Беларуси может появиться таможенный контроль 1 23.05.2023, 14:28

2,248

Госдума РФ запретила проезд польских фур.

Депутаты российской Госдумы 23 мая единогласно приняли решение запретить проезд польских фур по территории России.

Также польским грузоперевозчикам запретят заправляться по российским розничным ценам. Для них будет установлен свой тариф а топливо на уровне европейских цен. Технически польским грузоперевозчикам будет разрешено въезжать в Россию только до ближайшего к границе терминала для выгрузки груза или его перецепки на российские фуры.

Как этот запрет отразится на Беларуси и введут ли теперь таможенный контроль на границе Беларуси и России?

Об этом говорили на пропагандинстком СТВ с начальником главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Беларуси Сергеем Федоровым. Он напомнил, что с 5 мая на белорусско-российской границе ввели паспортный контроль. Однако таможенного контроля там пока нет.

При этом существует оперативная таможня, которая отслеживает передвижение грузов не только через границу, но и внутри страны. Также существует контроль доставки для транзитных грузов.

Вместе с тем на белорусской границе с Евросоюзом значительно увеличилась очередь фур на въезд в Польшу, сообщает Госпогранкомитет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».