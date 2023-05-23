СМИ: Российские добровольцы вошли в село Богун-Городок

СМИ: Российские добровольцы вошли в село Богун-Городок1
- 23.05.2023, 14:38
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Оно находится в Борисовском районе Белгородской области.
Российское пропагандистское СМИ Readovka сообщает, что российские добровольцы, которых прокремлевское медиа называет «украинской ДРГ», вошли в село Богун-Городок.
Оно находится в Борисовском районе Белгородской области.
Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.