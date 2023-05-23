В Минске проходит сбор с офицерами-операторами вооруженных сил
- 23.05.2023, 14:45
Об этом сообщили в Минобороны.
В Минске с 23 по 24 мая проходит сбор с офицерами-операторами вооруженных сил. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Мероприятия «плановые» и проводятся под руководством заместителя начальника Генерального штаба вооруженных cил — начальника главного оперативного управления Сергея Лагодюка.
«Цель сбора — повышение уровня профессиональной подготовки офицеров-операторов в выполнении задач по предназначению», — отметили в Минобороны.