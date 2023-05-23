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В Минске проходит сбор с офицерами-операторами вооруженных сил

  • 23.05.2023, 14:45
В Минске проходит сбор с офицерами-операторами вооруженных сил
иллюстративное фото

Об этом сообщили в Минобороны.

В Минске с 23 по 24 мая проходит сбор с офицерами-операторами вооруженных сил. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Мероприятия «плановые» и проводятся под руководством заместителя начальника Генерального штаба вооруженных cил — начальника главного оперативного управления Сергея Лагодюка.

«Цель сбора — повышение уровня профессиональной подготовки офицеров-операторов в выполнении задач по предназначению», — отметили в Минобороны.

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