В Минске проходит сбор с офицерами-операторами вооруженных сил 23.05.2023, 14:45

иллюстративное фото

Об этом сообщили в Минобороны.

В Минске с 23 по 24 мая проходит сбор с офицерами-операторами вооруженных сил. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Мероприятия «плановые» и проводятся под руководством заместителя начальника Генерального штаба вооруженных cил — начальника главного оперативного управления Сергея Лагодюка.

«Цель сбора — повышение уровня профессиональной подготовки офицеров-операторов в выполнении задач по предназначению», — отметили в Минобороны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».