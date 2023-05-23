В небе под Москвой снова летал беспилотник 1 23.05.2023, 15:26

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Иллюстративное фото

В России становится все более тревожно.

Во вторник, 23 марта, российские СМИ сообщили, что в Красногорском районе Московской области местные люди заметили неизвестный БПЛА.

«24 Канал» отмечает, что пролетал дрон именно над микрорайоном Опалиха на высоте около 25 метров.

Сообщается, что БПЛА на высоте 25 метров заметил пилот вертолета «Робинсон-44», совершавший запланированный полет из Подмосковья, – написало одно из российских изданий.

Кроме того, там констатировали, что об этом дроне пилот сразу сообщил в службу полетов аэропорта Шереметьево.

На данный момент местонахождение этого беспилотника не было известно. Поэтому оккупанты начали проверку.

Нельзя не упомянуть, что пока у Москвы «что-то летает» в западных регионах происходит еще более что-то действительно аномальное и непостижимое.

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