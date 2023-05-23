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В Запорожье ВСУ ударили HIMARS по базе оккупантов

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  • 23.05.2023, 16:17
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В Запорожье ВСУ ударили HIMARS по базе оккупантов

Ликвидированы 10 ФСБшников.

Во временно оккупированной части Запорожской области украинские воины уничтожили с помощью HIMARS место дислокации сотрудников ФСБ РФ, благодаря информации от партизан. В селе Великая Белозерка было ликвидировано 10 ФСБшников. Об этом сообщает Telegram-канал «Маріуполь.Спротив».

- Благодаря «спонсорам бавовны» - нашим подписчикам в селе Великая Белозерка из Запорожской области было установлено место, которое заняли 10 ФСБшников. Проверили через друзей и партнеров. Есть результат. Добрый «Хаймарс» пополнил «хор Кобзона» на 10 ФСБшников России, - говорится в сообщении.

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