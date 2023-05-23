Арестованных новополоцких медиков перевели в СИЗО Витебска 5 23.05.2023, 17:07

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Медработников задержали после утечки информации о Викторе Бабарико.

В СИЗО Витебска перевели новополоцких медиков, арестованных по административным делам, сообщает телеграм-канал «Позірк».

По предварительной информации, речь не идет о возбуждении уголовных дел на них. Источник, пожелавший остаться неназванным, рассказал журналистам, что такие переводы практикуются, так как «условия содержания в Витебске намного хуже».

Как ранее писал сайт Charter97.org, 17 мая произошло массовое задержание медиков в Новополоцкой центральной больнице, куда привозили Виктора Бабарико.

Хирурга Михаила Пачковского и уролога Павла Стальмакова арестовали на 15 суток по ст. 19.11 КоАП (распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность).

Заведующая отделением гинекологии Ирина Васильева и фельдшер скорой помощи Наталья Первененок получили по 10 суток ареста по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Известно, что вторую из них осудили за аватaрку с флагом Украины.

УЗИ-специалиста Аллу Стальмакову оштрафовали на 100 базовых величин (это 3700 рублей). По какой статье — пока неизвестно. У нее двое несовершеннолетних детей.

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