Глава ГПК Беларуси в очередной раз пожаловался на украинских пограничников 23.05.2023, 18:17

Анатолию Лаппо не нравятся бело-красно-белые флаги.

На провокации, которые случаются на границе с Украиной, белорусские пограничники не реагируют, но в случае угрозы безопасности ответят в полную силу, сообщил председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, передает БелТА.

В частности, вдоль границы летают беспилотные летательные аппараты, иногда случайно они оказываются на белорусской территории. Пограничники применяют оружие, сбивают беспилотники. Еще одно направление провокаций — повреждение пограничной инфраструктуры.

«Украинская сторона демаркацию прекратила в одностороннем порядке, мы работаем дальше. Ставим пограничные столбы, делаем дороги, инженерные сооружения. Кому мешает пограничный столб? Там наша символика. Мы тоже смотреть не будем», — сказал Анатолий Лаппо.

Кроме того, в украинских пунктах пропуска рядом со своим государственным флагом повесили БЧБ-флаги.

«Зачем? У меня как у гражданина Беларуси, военного человека — это [красно-зеленый] символ государства. Вот такие мелкие пакости, провокации. Мы на них не отвечаем, но если будет нашей безопасности угроза, ответим в полную силу», — заявил он.

Также, по его словам, кроме пограничников на сопредельной стороне много посторонних людей.

«На границе должен быть пограничник и больше никого. Тогда будет мир и спокойствие на границе. Никаких провокаций не будет», — уверен Лаппо.

В чем белорусские пограничники упрекали украинских

В последние месяцы белорусские пограничники с завидным постоянством жалуются на украинских коллег.

В частности, 9 октября прошлого года председатель ГПК Анатолий Лаппо рассказал, что украинцы взорвали приграничные мосты, заминировали приграничные дороги, а также постоянно ведут аэроразведку.

31 октября он высказал очередные претензии украинской стороне — его возмутило, что украинцы на своей территории «демонстративно устанавливают мины».

Также в конце октября пограничники заявили, что увидели БТР с вооруженными людьми, который подъехал к украинским заграждениям, и из-за этого «заняли огневые позиции для отражения возможной агрессии и уничтожения боевой техники и живой силы в случае нарушения границы».

19 ноября белорусские пограничники обвинили украинских в том, что с территории Украины якобы пришел вооруженный человек, который незаконно пересек границу в центре железнодорожного моста. На территории Беларуси он «осуществлял фото- и видеосъемку местности, а также искал или устанавливал что-то в снегу».

24 января уже этого года следственные органы Беларуси возбудили дело по факту хулиганства после того, как неизвестный выломал и унес на украинскую территорию белорусский пограничный знак.

6 февраля в ГПК заявили, что украинцы не только поют гимн страны, вывешивают БЧБ-флаги, но и «оголяются, выкрикивают различные лозунги: «я сейчас гранату брошу» или «если я зайду на твою территорию, ты в меня будешь стрелять?»

В апреле в Житомирской области на украинско-белорусской границе поставили проектор, на котором транслируют в Беларусь ролики о войне, Лукашенко и кадры с бело-красно-белыми флагами.

Напомним, после объявления о начале «специальной военной операции» Владимиром Путиным 24 февраля, российские войска вошли в Украину в том числе и с территории Беларуси, что сделало Беларусь соучастницей акта военной агрессии, несмотря на все обещания Лукашенко украинским лидерам, что «никогда с нашей территории не будут атаковать Украину».

За два дня до начала войны высшие должностные лица, в том числе и министр обороны Беларуси Виктор Хренин, а также глава Госпогракомитета Анатолий Лаппо уверяли своих украинских коллег, что территория Беларуси не будет использована для нападения на Украину.

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