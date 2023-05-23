Лукашенко не поедет в Питер в июне 5 23.05.2023, 19:45

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В 2022 году диктатор был готов идти на Петербургский экономический форум «даже пешком».

Александр Лукашенко не намерен лично принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в июне. Делегацию от страны на форуме возглавит вице-премьер, сообщил ТАСС посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.

«Нет, «президент» наш туда не планирует, там не планирует участвовать. Сейчас прорабатывается встреча ближайшая из таких крупных форумов — это Уфа, десятый юбилейный форум регионов Беларуси и России», — сказал Крутой.

Он добавил, что делегацию Беларуси на ПМЭФ будет возглавлять первый вице-премьер Николай Снопков.

ПМЭФ — крупнейший экономический форум в РФ. Он пройдет в этом году 14−17 июня.

Напомним, в 2022 году Александр Лукашенко изъявил желание посетить ПМЭФ, и был готов на него идти «даже пешком», но в итоге он прошел без его участия.

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