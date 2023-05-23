Сдавшего Харьковскую область генерала РФ поставили руководить поимкой «диверсантов» под Белгородом 1 23.05.2023, 19:53

Александр Лапин

Под руководством Лапина российская армия была разгромлена под Балаклеей, Лиманом и Изюмом.

Операцией по выдавливанию «РДК» из Белгородской области руководит генерал-полковник Александр Лапин, сообщают Z-каналы «Рыбарь» и Grey Zone.

58-летний Лапин, до войны возглавлявший Центральный военный округ (ЦВО), прославился серией крупных поражений в Украине, после которых в ноябре прошлого года был отстранен от командования войсками группировки «Центр».

Под руководством Лапина российская армия была разгромлена под Балаклеей, Лиманом и Изюмом, а затем оставила в общей сложности 10 городов Харьковской области.

Во время этой операции ВСУ смогли захватить свыше 200 единиц брошенной российской техники, включая флагманские танки Т-90. Ранее Лапин также командовал кровавой переправой через реку Северский Донец.

После двухмесячной опалы в январе Лапин был назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ с задачей заняться планированием боевой подготовки и перевооружения частей.

Теперь же генерал, которого критиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, получил шанс исправить украинские «просчеты» уже на российской территории, которая впервые с начала войны стала ареной полноценных боевых действий.

Добровольцы «РДК», которые, по данным Z-военкоров, могли насчитывать до 150 человек, вошли в Белгородскую область утром 22 мая при поддержке артиллерии и дронов. В результате атаки на погранпункт Грайворон двое российских военных погибли, а еще четверо получили ранения.

Операция в Белгородской области продолжается, рассказал «Новой газете. Европа» источник в ВС РФ. По его данным, в регион стянуты силы мотострелков (около 3200 бойцов и 20 единиц техники) и армейского спецназа (около тысячи человек и 40 единиц техники), а также сотрудники «Альфы» и «Вымпела» ЦСН ФСБ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».