Болгарские партии договорились, что премьеры будут править по очереди 23.05.2023, 22:37

Чтобы избежать шестых подряд выборов, они создадут ротационное правительство.

По итогам пятых за два года парламентских выборов правящий блок в Болгарии сформируют партии, прежде исключавшие возможность сотрудничества, — коалиция партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил (ГЕРБ — СДС) и блок коалиций «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» (ПП — ДБ). На выборах 2 апреля ГЕРБ — СДС получила 69 из 240 мест в Народном собрании, ПП — ДБ — 64 места.

Сразу после выборов сопредседатель «Продолжаем перемены» Асен Василев заявил, что национальный совет партии исключил возможность поддержки кабинета, в составе которого будут представители ГЕРБ. В начале мая лидер ГЕРБ Бойко Борисов, возглавлявший правительство с 2009 по 2021 год с незначительными перерывами, предупредил об угрозе новых, шестых досрочных выборов. «Мы все движемся к пропасти следующих выборов», — приводит издание Balkan Insight слова Борисова. Позицию ПП — ДБ относительно сотрудничества с ГЕРБ он назвал «высокомерной и безответственной».

Чтобы избежать досрочных выборов и наконец приступить к решению внутренних проблем, 22 мая представители ГЕРБ — СДС и ПП — ДБ объявили о политическом соглашении. Оно рассчитано по меньшей мере на полтора года и предполагает, что первые девять месяцев премьер-министром будет представитель ПП — ДБ Николай Денков, а в следующие девять месяцев — Мария Габриэль из ГЕРБ. В период премьерства Денкова у нее будет пост вице-премьера и министра иностранных дел. «ПП — ДБ предложит правительство, которое сможет провести конституционную реформу, выполнить все требования, связанные с полноправным членством страны в ЕС, [и] провести комплексную судебную реформу», — заявил Денков в понедельник (его слова приводит Politico). Свое решение партии подробно в понедельник не комментировали, чем вызвали шквал критики.

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