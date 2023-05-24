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Суд в Москве продлил арест журналисту WSJ Гершковичу

  • 24.05.2023, 1:56
Суд в Москве продлил арест журналисту WSJ Гершковичу
Михаил Гершкович

На заседание приехали из США его родители.

Лефортовский суд Москвы продлил до 30 августа срок ареста журналисту американского издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, который находится в СИЗО.

Об этом 23 мая сообщило «Радио Свобода».

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме и продлилось менее часа.

Срок ареста Гершковича истекал 29 мая.

Российский «Интерфакс» проинформировал, что ходатайство следствия о продлении ареста Гершковича было зарегистрировано в суде 23 мая. В этот же день суд рассмотрел его.

Как подчеркнул телеканал «Дождь» в Telegram, на суд в Москве из США приехали родители журналиста – Элла Милман и Михаил Гершкович.

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