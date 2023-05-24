Суд в Москве продлил арест журналисту WSJ Гершковичу 24.05.2023, 1:56

Михаил Гершкович

На заседание приехали из США его родители.

Лефортовский суд Москвы продлил до 30 августа срок ареста журналисту американского издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, который находится в СИЗО.

Об этом 23 мая сообщило «Радио Свобода».

Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме и продлилось менее часа.

Срок ареста Гершковича истекал 29 мая.

Российский «Интерфакс» проинформировал, что ходатайство следствия о продлении ареста Гершковича было зарегистрировано в суде 23 мая. В этот же день суд рассмотрел его.

Как подчеркнул телеканал «Дождь» в Telegram, на суд в Москве из США приехали родители журналиста – Элла Милман и Михаил Гершкович.

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