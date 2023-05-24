В Белгороде прозвучали мощные взрывы в районе вокзала 2 24.05.2023, 7:37

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Российский губернатор заявил об атаке беспилотников.

В ночь на среду, 24 мая, в российском Белгороде прозвучали взрывы.

Около 23:30 местные Telegram-каналы написали, что в городе «громко» и опубликовали снимки, на которых можно увидеть столб дыма. Сообщается, что взрыв прозвучал в районе железнодорожного вокзала. Позже они сообщили об атаке беспилотного летательного аппарата.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в Telegram, что на проезжую часть с дрона сбросили взрывное устройство. «По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля. Взрывотехники и оперативные службы работают на месте», - написал он.

Как сообщал сайт Charter97.org, 22 мая бойцы «Российского Добровольческого Корпуса» заявили об очередном прорыве российской границы. В Белгородской области вводили режим контртеррористической операции, его уже отменили.

Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

23 мая ;российские добровольцы вошли в село Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области.

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