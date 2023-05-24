У белгородского губернатора возникли «большие вопросы» к Минобороны России 2 24.05.2023, 8:36

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Вячеслав Гладков

Глава региона не понимает, почему граница РФ «дырявая».

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков, отвечая на вопрос о защищенности границ области с Украиной, сказал, что у него много вопросов к министерству обороны России. Об этом он рассказал 23 мая в ходе прямого эфира во «ВКонтакте».

Во время эфира Гладков зачитал вопрос одного из жителей Белгородской области, который считает, что нужно попросить Министерство обороны РФ усилить безопасность региона.

«Власти рассказали, что все под контролем — что построена засечная черта, пирамидки там и так далее… При этом противник доходит до райцентра практически на танках, минуя три села. Это как? Почему дырявая граница?» — процитировал Гладков вопрос.

Российский губернатор заявил, что согласен с автором вопроса.

«С вами согласен — у меня еще больше вопросов, чем у вас, к Министерству обороны. Я не хочу это комментировать, потому что считаю, что это неправильно. Мы должны решать в рамках наших полномочий. Конечно, нужно сделать выводы исходя из тех ошибок, которые были допущены. Обеспечение безопасности жителей Белгородской области — это главная задача, которую должны нести все силовые структуры», — сказал он.

Как сообщал сайт Charter97.org, 22 мая бойцы «Российского Добровольческого Корпуса» заявили об очередном прорыве российской границы. В Белгородской области вводили режим контртеррористической операции, его уже отменили.

Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

23 мая ;российские добровольцы вошли в село Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области.

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