Работников «Гомельгаза» обязали вести запись на видеорегистраторы и диктофоны в домах клиентов

Работников «Гомельгаза» обязали вести запись на видеорегистраторы и диктофоны в домах клиентов7
- 24.05.2023, 9:54
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Их хотят взять под тотальный контроль.
Из дополнения к должностной инструкции, которое оказалось в распоряжении «Флагштока», следует, что работники ПУ «Гомельгаз» с мая 2023-го года обязаны фиксировать всю свою работу, оказываемую в рамках платных услуг населению.
Должностная инструкция позволяет клиенту «Гомельгаза» отказаться от видеосъемки. Однако она же требует записи 99% звука оказания услуг.
Таким образом теперь газовщики обязаны вести аудиозапись в домах клиентов не зависимо от их желания.
Такие действия в первую очередь направлены на тотальный контроль работников госпредприятия.