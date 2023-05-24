ВСУ ликвидировали российского вертолетчика, устроившего громкое ЧП на учениях «Запад-2017» 2 24.05.2023, 11:00

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Тогда ракеты улетели в сторону зрителей.

В ходе войны России против Украины ликвидирован очередной российский пилот Ка-52 Алексей Волчков. Несколько лет назад он устроил громкое ЧП на территории России.

Волчков был летчиком, благодаря которому на учениях «Запад-2017» произошел «самопроизвольный пуск трех неуправляемых авиационных ракет С-8»: они тогда полетели в сторону гостей мероприятия. Об этом пишет OSINT-расследователь Иракли Комахидзе.

«Зажмурился вертолетчик Ка-52 Волчков, который в 2017 году чуть не угробил наблюдателей и гостей на учениях «Запад-2017». Вчера поздним вечером в соцсети ВК появилось фото жмура и сообщение следующего содержания: «...Хочу сообщить о трагедии которая произошла вчера ночью… В ходе спец операции на Украине погиб мой одноклассник Волчков Алексей Сергеевич. У него остались жена и двое детишек. Если есть возможность давайте поможем его супруге +79956014744 Екатерина Александровна В.», – отмечено в сообщении.

Впрочем, как отметил Комахидзе, фамилия Волчкова всплывала в информационном пространстве и до появления некролога.

Так, как пишет InformNapalm, именно он в 2017-м году устроил переполох на российских учениях «Запад-2017».

По данным сообщества, 16 сентября 2017 года, пара ударных вертолетов Ка-52 в составе экипажей подполковника Смахтина А. В. и ведомого старшего лейтенанта Волчкова А.С. вылетела с аэродрома Пушкин Ленинградской области в районе Лужского полигона для выполнения учебно-показательных стрельб. Однако, как это регулярно происходит со «второй армией мира», что-то пошло не так.

«Находясь на высоте около 50 метров, при скорости 200 км/час, командиры экипажей получили разрешение от руководства учений «Запад-2017» зайти на боевой курс и подготовиться к стрельбам. В этот момент произошел самопроизвольный пуск трех неуправляемых авиационных ракет С-8 с машины ведомого группы, старшего лейтенанта Волчкова. Выпущенные ракеты разорвались в непосредственной близости от зрителей – военных атташе, специалистов военно-промышленного комплекса и журналистов», – отмечено в сообщении.

Вследствие взрыва ранения тогда получили три человека, были повреждены два военных грузовика.

«Он также фигурирует в нескольких российских публикациях «Два Алексея, два капитана» и «О чем мечтают капитаны», – добавил Комахидзе.

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