В Гомеле судили юриста за комментарии в социальных сетях

В Гомеле судили юриста за комментарии в социальных сетях4
- 24.05.2023, 11:53
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Приговор вынес судья Руслан Царук.
Гомельский областной суд 23 мая завершил рассмотрение уголовного дела юриста-предпринимателя Дмитрия Богаченко. Его обвинили в «разжигании иной социальной вражды или розни» по ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса, сообщают правозащитники.
Судебный процесс, начавшийся ещё 27 апреля, вёл судья Руслан Царук.
Суть обвинения и обстоятельства дела, кроме того, что Дмитрий оставлял в социальных сетях комментарии, правозащитникам пока неизвестны.
Суд признал 45-летнего предпринимателя «виновным» и постановил наказать его лишением свободы в колонии общего режима сроком на два года.