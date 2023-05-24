Белорусских туристов на Эльбрусе ищут 80 человек 3 24.05.2023, 14:08

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Задействовано 24 единицы техники.

Российские спасатели продолжают поиски белорусских туристов, пропавших на Эльбрусе, сообщает пресс-служба МЧС России.

Маршрут пропавшей группы исследовала авиация спасателей и доставила вторую группу работников МЧС в район поисков. Они планируют обследовать участок ниже вершины Утюг.

Сообщается, что в поиске белорусских туристов участвуют более 80 человек, 24 единицы техники, беспилотный летательный аппарат и вертолет Ми-8 МЧС России.

Об исчезновении белорусской группы стало известно накануне. Туристическая группа не была зарегистрирована. Она поднималась по западному склону Эльбруса, а потом перестала выходить на связь.

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