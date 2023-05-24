Иностранные инвесторы распродают российскую недвижимость рекордными темпами 24.05.2023, 16:31

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Всему виной — санкции.

Сумма инвестиционных вложений в российскую недвижимость с начала года составила 274 млрд российских руб. на 76% больше, чем в январе–мае 2022 г., подсчитала консалтинговая компания IBC Real Estate (бывшая JLL). Она учитывает инвестиционные сделки с жилой, торговой, гостиничной и промышленной недвижимостью, исключая покупку участков без проекта, совместные предприятия и продажу жилья конечным пользователям, пишет The Moscow Times.

Прошлый год стал рекордным по таким вложениям — 497 млрд российских руб. из них 300 млрд — во II полугодии, по данным IBC Real Estate. Больше всего, по данным IBC Real Estate, заключено сделок в торговой и гостиничной недвижимости — на них инвесторы уже потратили в 1,8 и 2,4 раза больше, чем за весь 2022 год — 83,6 и 42 млрд российских рублей соответственно.

Причина такой активности в том, что иностранные инвесторы продолжают выходить из российских активов, распродавая их с дисконтом, отмечают эксперты IBC Real Estate. По оценкам компании, такие сделки обеспечили 44% всех инвестиций, или 119 млрд российских рублей в январе–мае — это тоже уже больше, чем в полном 2022 году (тогда было 108 млрд российских руб. ). IBC Real Estate учитывает инвестиционные сделки с жилой, торговой, гостиничной и промышленной недвижимостью, исключая покупку участков без проекта, совместные предприятия и продажу жилья конечным пользователям.

Крупнейшей сделкой этого года в торговой недвижимости стала продажа московского ТРЦ «Метрополис» американской компанией Hines фонду из Армении Balchug Capital. IBC Real Estate оценивает ее в 55-60 млрд российских руб. На втором месте продажа семи ТРЦ Park House нидерландской Atrium European Real Estate российскому «Рамо-М» (за 12-15 млрд российских руб. ), замыкает тройку продажа ТРЦ «Невский центр» чешским PPF Real Estate российскому ООО «Стокманн СПБ центр» (10-11 млрд российских руб. ).

Среди крупнейших сделок в гостиничной недвижимости — продажа норвежской Wenaas Group 10 отелей в четырех городах России АФК «Система» за 15–17 млрд российских руб.

«Введенные антироссийские санкции вынуждают иностранных собственников выходить из российских активов, несмотря на значительные ограничения, таких как: требование о прохождении специальной правительственной комиссии, продажу активов с существенным дисконтом, уплату взноса в федеральный бюджет, — объясняет Микаэл Казарян, член совета директоров, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate. — Мы ожидаем, что активность со стороны российских покупателей к приобретению качественных объектов, предлагаемых иностранными держателями с существенным дисконтом, сохранится на протяжении всего года».

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