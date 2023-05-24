Операторы украинского дрона уничтожили российскую БМП-1 в районе Авдеевки 24.05.2023, 18:42

Видеофакт.

Операторы дрона-камикадзе четко отработали по вражеской технике. Благодаря FPV-дрону бойцы уничтожили российскую боевую машину пехоты на Авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки БПЛА опубликовали в соцсети.

«Спецподразделение Омега не дает скучать оккупантам. С помощью дрона-камикадзе PEGAS Северный отряд уничтожает врага на Авдеевском направлении», - написали бойцы.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».