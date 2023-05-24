закрыть
24 мая 2023, среда, 19:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Операторы украинского дрона уничтожили российскую БМП-1 в районе Авдеевки

  • 24.05.2023, 18:42
Операторы украинского дрона уничтожили российскую БМП-1 в районе Авдеевки

Видеофакт.

Операторы дрона-камикадзе четко отработали по вражеской технике. Благодаря FPV-дрону бойцы уничтожили российскую боевую машину пехоты на Авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки БПЛА опубликовали в соцсети.

«Спецподразделение Омега не дает скучать оккупантам. С помощью дрона-камикадзе PEGAS Северный отряд уничтожает врага на Авдеевском направлении», - написали бойцы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как белорусские предприятия «обросли» паразитами
Как белорусские предприятия «обросли» паразитами Артем Черников
Человек с бульвара Симона Боливара
Человек с бульвара Симона Боливара Владимир Халип
Камень, ножницы, забвенье
Камень, ножницы, забвенье Ирина Халип
Дефекты и аффекты
Дефекты и аффекты Виталий Портников