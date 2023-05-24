Операторы украинского дрона уничтожили российскую БМП-1 в районе Авдеевки
- 24.05.2023, 18:42
Видеофакт.
Операторы дрона-камикадзе четко отработали по вражеской технике. Благодаря FPV-дрону бойцы уничтожили российскую боевую машину пехоты на Авдеевском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки БПЛА опубликовали в соцсети.
«Спецподразделение Омега не дает скучать оккупантам. С помощью дрона-камикадзе PEGAS Северный отряд уничтожает врага на Авдеевском направлении», - написали бойцы.