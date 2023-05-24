Белоруса, задержанного в Москве после запуска бело‑синих шариков и флага, арестовали на 15 суток 24.05.2023, 20:15

Его признали виновным в мелком хулиганстве.

Чертановский районный суд Москвы арестовал на 15 суток гражданина Беларуси Дмитрия Головлева, задержанного в Москве 22 мая после запуска бело-синих флага и воздушных шариков, пишет «ОВД-Инфо».

Его признали виновным в мелком хулиганстве. Решение об аресте было вынесено 23 мая, оно опубликовано на сайте московских судов. Головлев, как заявили в суде, «вину свою признал, пояснил, что у подъезда выражался нецензурной бранью, был нетрезв».

Как пишет «Медиазона», ссылаясь на друга Головлевых, связи с супругами нет со вчерашнего утра, их телефоны выключены. Их не смогли найти ни в одном из спецприемников Москвы. У пары двое детей, одному из них меньше шести месяцев, где они сейчас находятся, неизвестно.

Головлева вместе с его супругой Юлией, гражданкой России, задержали 22 мая в московском районе Бирюлево. Пару обвинили в том, что они приехали к пруду в Северном Чертаново на Camry, достали из багажника бело-сине-белый флаг и воздушные шары такой же расцветки, муж их запустил, а супруга снимала на телефон «для отчета». Спустя несколько часов их задержали и доставили в ОВД «Восточное Бирюлево».

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