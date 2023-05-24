Литва ужесточит контроль за вывозом подсанкционных товаров в Беларусь 24.05.2023, 20:22

С 5 июня.

Литовская таможня, в связи с «нетипичным ростом торговли с отдельными третьими странами» и в целях предотвращения возможного обхода санкций с 5 июня ужесточает контроль за товарами, ограниченными к экспорту в Беларусь и Россию, сообщило ведомство.

Представителям бизнеса рекомендуют провести тщательную проверку перед вывозом подсанкционных товаров, приемкой их к перевозке, оказанием логистических услуг или услуг по таможенному декларированию. Литовская таможня также предлагает убедиться, что груз будет следовать транзитом через Беларусь или Россию, а не предназначен для продажи в одной из этих двух стран.

Теперь таможне потребуются дополнительные доказательства того, что:

товары не будут проданы, их владельцы не изменятся после их вывоза из Евросоюза;

транзит товаров через Россию и Беларусь составляет только часть всего пути следования вывозимых товаров, начинающуюся и заканчивающуюся за пределами РФ и Беларуси;

при транзите товара через Россию и Беларусь он не будет перепродаваться, обрабатываться, храниться, перегружаться на другой транспорт. Сюда входит и передача прицепа или полуприцепа с товаром;

у экспортера есть информация о конечном пользователе товара и конечном использовании товара в третьей стране;

важна возможность идентификации товаров — чтобы таможня могла однозначно определить, правильно ли они классифицированы и не могут ли быть отнесены к товарам двойного назначения.

«При отсутствии требуемых доказательств или задержке их предоставления литовской таможне товары не будут выпущены из Европейского Союза, а более длительный срок проверки обстоятельств их перевозки может привести к нежелательным простоям транспортных средств», — рассказали в литовской таможне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».