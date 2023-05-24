«Даже ядерное оружие одно на двоих» 2 24.05.2023, 20:26

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Иллюстративное фото

Токаев считает проблемой «союзное государство» в составе ЕАЭС.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал проблемой степень интеграции между Беларусью и Россией и остальными странами ЕАЭС. На сегодняшнем Евразийском экономическом форуме он отметил, что этот вопрос нужно обсуждать.

«Еще один момент, так сказать, концептуальной реальности или специфика, которую нам нужно учитывать. Это наличие в рамках Евразийского экономического союза «союзного государства в лице Беларуси и России.

Концептуальная идеологическая основа этого союза достаточно серьезна. Это взаимное признание исторической общности белорусского и русского народов, признание культурной, языковой, религиозной идентичности, то есть признание наличия одного народа. Один народ — одно государство.

У нас есть в Евразийском экономическом союзе «союзное государство». То есть в мировой политической истории создан уникальный прецедент или феномен, как хотите. Создание государства по формуле «две страны — одно государство» с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом. Ну, я извиняюсь, и даже ядерное оружие одно на двоих сейчас», — сказал он.

На этих словах Путин и Лукашенко эмоционально пожали друг другу руки.

Токаев считает такую степень интеграции в ЕАЭС проблемой.

«Есть другой уровень интеграции, представленной Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией. И с этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях? Это вопрос концептуальный. Нам нужно, я думаю, в том числе и на этом экономическом форуме обсудить эту проблему», — добавил Токаев.

О том, что Россия по просьбе Лукашенко разместит в Беларуси ядерное оружие, Путин заявил в марте. На территории Беларуси его пока нет.

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