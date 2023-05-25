Белорусы рискуют застрять в одном из пунктов пропуска на границе с Литвой 25.05.2023, 7:41

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В чем дело?

В четверг 25 мая оформлять машины в пункте пропуска «Котловка» на белорусско-литовской границе могут дольше обычного. Все из-за ремонта, сообщили в Таможенном комитете.

В четверг, 25 мая, в пункте пропуска «Котловка» (сопредельный литовский — «Лаворишкес») пройдет плановый ремонт. В связи с возможными перебоями в электроснабжении ожидается, что оформление транспорта займет больше времени.

Работы будут проводиться с с 9.00 до 17.00, выполнять их будет Островецкий РЭС.

Таможенники попросили учитывать эту информацию тех, кто едет сегодня через белорусско-литовскую границу.

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