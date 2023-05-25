Солдаты 245-го полка РФ убегают под огнем РДК из Белгородской области 2 25.05.2023, 8:26

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Видеофакт.

Очередной «жест доброй воли» от российских захватчиков: солдаты 245-го полка Вооруженных сил России убегают под огнем РДК из села Богун-Городок в Белгородской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео побега оккупантов опубликовали на ютуб-канале Бутусов плюс.

Как сообщал сайт Charter97.org, 22 мая бойцы «Российского Добровольческого Корпуса» заявили об очередном прорыве российской границы. В Белгородской области вводили режим контртеррористической операции, его уже отменили.

Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

23 мая российские добровольцы вошли в село Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области.

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