Солдаты 245-го полка РФ убегают под огнем РДК из Белгородской области

Солдаты 245-го полка РФ убегают под огнем РДК из Белгородской области2
- 25.05.2023, 8:26
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Видеофакт.
Очередной «жест доброй воли» от российских захватчиков: солдаты 245-го полка Вооруженных сил России убегают под огнем РДК из села Богун-Городок в Белгородской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео побега оккупантов опубликовали на ютуб-канале Бутусов плюс.
Как сообщал сайт Charter97.org, 22 мая бойцы «Российского Добровольческого Корпуса» заявили об очередном прорыве российской границы. В Белгородской области вводили режим контртеррористической операции, его уже отменили.
Ранее легион «Свобода России» заявил, что вместе с «Русским добровольческим корпусом» «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.
23 мая российские добровольцы вошли в село Богун-Городок в Борисовском районе Белгородской области.