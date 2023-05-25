ФСБ заявила о диверсантах, прибывших из Беларуси для подрыва двух АЭС в России 25.05.2023, 9:11

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Одну из опор ЛЭП якобы «удалось взорвать».

ФСБ России 25 мая сообщила о пресечении диверсий на опорах линий электропередачи двух российских АЭС перед 9 мая, передает ТАСС.

По данным российской стороны, «диверсионно-террористическая группа в канун празднования 78-й годовщины Победы предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций».

«Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить самодельные взрывные устройства под семь опор ЛЭП Калининской АЭС в Тверской области», — цитирует ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.

Задержаны двое участников группы и два их пособника из россиян. ФСБ утверждает, что они «были завербованы в сентябре 2022 года сотрудником Службы внешней разведки Украины и прошли специальную подготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях Украины». Затем незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с территории Украины транзитом через Польшу и Беларусь.

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