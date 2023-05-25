Россия сбросила еще одну авиамбомбу на Белгородскую область 2 25.05.2023, 10:02

3,816

Иллюстративное фото

ФАБ-500 обнаружили возле одного из сел региона.

В России заявили об атаке дронов-камикадзе в Белгородской области 24 мая. Российские пограничники якобы сбили все беспилотники стрелковым оружием либо с использованием средств РЭБ.

В то же время в 23 км от границы с Украиной россияне снова потеряли авиабомбу: ФАБ-500 обнаружили накануне вечером возле одного из сел региона. Об этом пишет популярный российский Telegram-канал со свыше 700 тысячами подписчиков, сообщает obozrevatel.com.

По версии канала, накануне боевые дроны якобы «массово атаковали Белгородскую область». Пропагандисты уверяют, что все они были сбиты российскими пограничниками, однако не могут сосчитать, сколько же БПЛА были задействованы в атаке. По версии канала, над Белгородской областью были уничтожены «минимум шесть боевых дронов».

«По нашим данным, основной наплыв «злых птичек» произошел около 12:00. Сразу три камикадзе налетели на село Старолесье в Краснояружском районе (1,1 км до границы). В это же время еще два БПЛА попытались атаковать соседнее село Вязовое (400 м до границы). Все дроны потерпели фиаско: пограничники уложили их средствами РЭБ и взорвали. В некоторых случаях применялось стрелковое оружие. Такая же ситуация произошла около 15:00 у села Середа Шебекинского района. Там аналогичным образом уничтожили камикадзе в 450 м от границы», – заявили пропагандисты.

Они уверяют, что ни пострадавших, ни разрушений не было.

Также пропагандисты показали фото, на котором якобы зафиксирован один из приземленных беспилотников. Его, уверяют они, впоследствии уничтожили.

Однако если уж беспилотники не нанесли разрушений, россияне попытались им «помочь» – и снова потеряли в Белгородской области авиабомбу.

По сообщению этого же паблика, российский ФАБ-500 обнаружили у села Калинино Яковлевского района Белгородской области (23 км до границы).

«По нашим данным, это произошло накануне около 20:00. Сейчас территории оцеплена. Пострадавших и разрушений нет. Ждут взрывотехников», – заявили пропагандисты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».