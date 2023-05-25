«Заруби себе на носу»: Пашинян поставил на место Захарову 25.05.2023, 11:02

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фото: news.am

Спикер МИД РФ спровоцировала дипломатический скандал между Москвой и Ереваном.

Привыкнув к тому, что, как в Украине, так и в странах Запада к ее словам никто всерьез не относится и по большей части просто игнорирует, представительница МИД РФ Мария Захарова спровоцировала дипломатический скандал между Москвой и Ереваном, cообщает nv.ua.

Комментируя слова премьер-министра Армении Николы Пашиняна о возможном выходе из Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), она позволила себе довольно резкие высказывания.

«Если это фигура речи для того, чтобы пролоббировать позицию о выходе Армении из ОДКБ, то мне кажется, что все-таки надо понимать всю опасность манипулирования словами», — заявила Захарова в присущем ей хамском тоне, фактически угрожая Армении возможными последствиями ее выхода из ОДКБ.

В свою очередь Пашинян не стал этого терпеть, посоветовав ей помалкивать.

«Моими собеседниками в РФ являются президент и председатель правительства Российской Федерации. Даже представитель МИДа такого уважаемого и дружественного государства, как Россия, не может комментировать то, что я говорю, а может только зарубить на носу то, что я говорю», — ответил премьер, указав Захаровой на ее место.

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