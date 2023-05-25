Партизаны атаковали железную дорогу в Челябинской области РФ 25.05.2023, 11:37

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Выведен из строя участок под Магнитогорском.

На территории Российской Федерации продолжаются странные «диверсии» на железной дороге. Так, в Челябинской области под Магнитогорском неизвестные «неуловимые мстители» устроили пожар и вывели из строя оборудование ж/д, передает Диалог.UA со ссылкой на российские СМИ.

Журналисты пишут, что примерно в 20 километрах от Магнитогорска электромеханик глубокой ночью обнаружил сразу два горящих релейных шкафа. Отмечается, что пожар был на перегоне Магнитогорск-Грузовой – Куйбас.

Были выведены из строя устройства, которые отвечали за сигнализацию, блокировку и централизацию движения подвижных составов. Когда начали разбираться, то увидели, что кто-то умышленно взломал замки на релейных шкафах и совершил поджог оборудования изнутри. В результате содержимое релейных шкафов сгорело полностью.

Также местные СМИ пишут, что на месте происшествия обнаружена полуторалитровая пластиковая бутылка, в которой обнаружили остатки горючего, с помощью которого, судя по всему, и был совершен поджог. Сообщается, что пострадавших нет. Неизвестных «диверсантов» пока не нашли.

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