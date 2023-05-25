В Южной Америке нашли новый вид сома 5 25.05.2023, 11:56

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Фото: Willian Ohara

И он очень странный.

Sturisoma reisi отличается от привычных нам сомов. Он совсем небольшой, имеет длинный нос и вытянутую форму тела, а также отличается четко выраженным половым диморфизмом, пишет New Voice.

Как выяснилось, новый вид имеет широкое распространение.

Его находили в 18 местах на территории Бразилии и Боливии.

Ученые Федерального университета Рио-де-Жанейро удивлены, как столь многочисленный вид мог так долго скрываться от их глаз.

«Идентификация нового вида для этого региона показывает, насколько недооценено и плохо изучено богатство Sturisoma», — пишут они.

В отличие от большинества сомов, самцы и самки которых выглядят почти одинаково, у нового вида выражен половой диморфизм. Самцы отличаются от самок наростами по бокам головы.

Новый вид сома непохож на своих сородичей (Фото: Willian Ohara)

Помимо этого, а также небольших размеров, Sturisoma reisi можно отличить от других сородичей по наличию срединной продольной тонкой темной полосы на хвостовом стебле, идущей от второй или третьей пластинки сзади от основания спинного плавника до начала хвостового плавника или немного впереди; самые передние брюшные пластинки сразу за нижней губой у этих рыб квадратные, и они меньше передних брюшных пластинок.

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