Министр обороны Армении не прилетел в Минск на заседание ОДКБ 4 25.05.2023, 12:05

3,948

Накануне Никол Пашинян заявил о возможности выхода страны из ОДКБ.

Министр обороны Армении Сурен Папикян не прибыл в Минск на заседание Совета министров обороны ОДКБ. Он сегодня примет участие с заседании правительства страны. Накануне министр отчитывался перед депутатами парламента и встречался с послом Франции.

Вместе с тем Армения представлена на совете. Вместо Папикяна в нем участвует представитель Минобороны страны в объединенном штабе ОДКБ Артак Тоноян, сообщает News.am.

Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что вопрос выхода страны из ОДКБ остается на повестке. Армения может сделать это, если увидит, что ОДКБ уходит из Армении. Ереван не устроила реакция организации на прошлогоднее обострение на границе между Арменией и Азербайджаном. В конце прошлого года Пашинян отказался подписывать план действий, предложенный ОДКБ в связи с этой ситуацией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».