В Подмосковье нашли массовое кладбище боевиков из ЧВК «Вагнер» 5 25.05.2023, 13:46

7,670

Могильных крестов в деревне, где находится захоронение, больше, чем жильцов.

Новое массовое захоронение бойцов российской ЧВК «Вагнер» нашли в Московской области на кладбище в селе Дятловке, пишет The Moscow Times.

На месте погребения похоронены участники боевых действий в Украине, погибшие осенью прошлого года, рассказала изданию «MSK1.RU» местная жительница, работающая на кладбище. «Их тела сложили вместе в морге, а потом привезли одним самолетом и буквально за два дня закопали. Могильщики только успевали лопатами работать», — сказала женщина.

Село Дятловка расположено примерно в 40 км от Москвы в Балашихинском районе. В нем живет не больше двухсот человек. Могильных крестов в деревне больше, чем жильцов, замечает «MSK1.RU».

Первые захоронения бойцов «Вагнера» появились в Дятловке зимой 2022 года. Десятки могил с красными венками и эмблемой: «Кровь, честь, родина и отвага». Рядом с захоронениями стоит позолоченная табличка с фразой: «Аллея Славы памяти воинов ЧВК „Вагнер“, участников военных операций, отдавших свою жизнь за Россию».

По словам местных жителей, родственники погибших зачастую не знают, где похоронены их близкие. Родственники одного из наемников, узнали о месте его погребения, приехали и выкопали его. «Два ряда, а в одном из них нет могилы, заметили? Там мальчика на той неделе выкопали. Родственники приезжали, забрали его в Узбекистан. Гроб убрали и увезли на родину тело», — рассказала местная жительница.

«Все вместе похоронены: и мусульмане, и православные, — говорит священнослужитель отец Иоанн. — Как я понял, это заключенные, у которых нет ни родных, ни близких, их нельзя было отправить на родину, поэтому захоронили здесь».

Массовые захоронения бойцов из ЧВК «Вагнер» находят по всей России и на оккупированных территориях — от Луганска до Иркутской области. Могилы наемников, как правило, отмечены деревянным крестом и двумя венками: один в цветах российского триколора, а другой — в красно-желтых цветах эмблемы Вагнера. Основатель Вагнера» Евгений Пригожин публично признавал существование нескольких таких захоронений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».