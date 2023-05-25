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В Гомеле лукашисты впали в паранойю

  • 25.05.2023, 14:05
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В Гомеле лукашисты впали в паранойю

Местный облисполком запретил развивать агроэкотуризм на реке Сож и Днепре рядом с Украиной.

Согласно решению гомельского облисполкома, с 1 июля 2023 года запрещается размещать агроусадьбы в 14 деревнях Лоевского района. Все эти деревни находятся недалеко от рек, где проходит государственная граница Беларуси и Украины, сообщает «Флагшток».

Подобное решение в скором времени можно ожидать и по Брагинскому району.

Год назад в Брагинском и Лоевском районах был введен запрет на использование лодок на реке Сож и Днепре.

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