В России нашли «виновных» в пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» 1 25.05.2023, 14:07

5,210

Среди «крайних» оказался и Чапаев.

В России дали ответ, кто «виноват» в пожаре, произошедшем на единственном авианесущем корабле и одновременно флагмане Военно-Морского флота РФ и Северного флота «Адмирале Кузнецове». Всю вину решили переложить на сварщика Бегманова и мичмана Чапаева, сообщает Диалог.UA по материалам российских интернет-ресурсов.

Стоит отметить, что сварщик судоремонтного завода в Мурманске Арстана Бегманов, который тут же в Сети получил меткое прозвище «Равшан и Джамшут» (по аналогии с известными комедийными персонажами), получил 4 года тюремного заключения.

С другим же обвиняемым мичманом электромеханической боевой части крейсера «Адмирал Кузнецов» Ильей Чапаевым история более сложная: с одной стороны, его обвиняют в том, якобы он «не присмотрел» за сварщиком, с другой же - на суде подчеркнули, что он во время инцидента вытащил двух человек из зоны задымления.

В то же время действия мичмана, который наблюдал за проведением работ на судне в декабре 2019 года, квалифицировали как халатность с наступлением тяжелых последствий. Пока еще вынесение судебного решения по Чапаеву отложили до 16 июня.

В этом деле есть и другие странности. Следствие утверждает, что Бегманов, проводивший на корабле 12 декабря 2019 года ремонт, случайно уронил капли расплавленного металла на нижнюю палубу, после чего воспламенились тряпки, пропитанные соляркой и мазутом.

«Равшан и Джамшут», то есть Бегманов, наотрез отказывается признавать свою вину. Не признает ее и Чапаев. Складывается впечатление, что пожар возник по другой причине и виноваты в этом не «козлы отпущения», назначенные следствием, а кое-кто повыше.

В пользу этой версии говорит и странный срок в 4 года, а также затягивание с вынесением приговора Чапаеву. Также вызывает большие вопросы еще один пожар, произошедший на крейсере уже в 2022 году. Дело в том, что виновников по этому инциденту пока так и не нашли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».