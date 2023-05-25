Украинская армия продвинулась на северном и южном флангах Бахмута
- 25.05.2023, 15:21
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Активные бои идут также на Лиманском и Северском направлениях.
Украинские защитники имеют успехи на северном и южном флангах Бахмута. Также активные бои продолжаются на Лиманском и Северском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Нацгвардии полковника Николая Уршаловича во время брифинга.
По его словам, нацгвардейцы на Бахмутском направлении продолжают вести воздушную и радиоэлектронную разведку, чтобы выявлять районы скопления живой силы и техники противника. Также защитники уничтожают радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы оккупантов.
Таким образом нацгвардейцы помогают другим подразделениям Сил обороны, которые продолжают продвигаться на северном и южном флангах Бахмута.
Также полковник отметил, что нацгвардейцы на Лиманском направлении удерживали передний край обороны в районе Серебрянского лесничества.
На Северском направлении бойцы Нацгвардии проводили штурмы позиций россиян на подступах к восточной окраине Белогоровки.
Ситуация в Бахмуте
По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, на Бахмутском направлении наши военные продолжают давить противника на флангах, чтобы взять город в тактическое окружение. Российские войска пытаются восстановить утраченные позиции и начали активно применять артиллерию.
Кроме того, главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что выводит свои войска из Бахмута. По словам Маляр, регулярная армия РФ заменила «вагнеровцев» в окрестностях Бахмута, однако в самом городе остаются боевики.
Действительно ли «вагнеровцы» выйдут из Бахмута и что означают заявления Пригожина - читайте в материале РБК-Украина.