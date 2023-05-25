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Публичная «порка»: россиянку в США заставили убрать со стены дома надписи о ЧВК «Вагнера» и Бахмуте

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  • 25.05.2023, 15:31
  • 2,178
Публичная «порка»: россиянку в США заставили убрать со стены дома надписи о ЧВК «Вагнера» и Бахмуте

Видеофакт.

В соцсетях появилось видео с россиянкой, которая, проживая в США, поддерживает кремлевский режим диктатора Владимира Путина и организованный им геноцид украинского народа.

При этом она настолько не стесняется своих взглядов, что решила поделиться ими с окружающими, пишет nv.ua.

Для этого женщина разместила на своем гараже пропагандистскими надписями, прославляющими военных преступников из ЧВК «Вагнера» за уничтожение Бахмута.

Впрочем, столь откровенное проявление рашизма не осталось незамеченным более адекватными местными жителями, которые заставили ее буквально отдирать ее пропагандистские тезисы по буквам.

«Я думаю, что вам в этой стране нету места. В Бахмут тогда езжайте. Увидите, сколько детей там погибло. Такой месседж написать, это надо быть полностью дебилом… Любишь Россию? Чемодан, вокзал, Россия», — порекомендовали провокаторше возмущенные люди.

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