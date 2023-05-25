Публичная «порка»: россиянку в США заставили убрать со стены дома надписи о ЧВК «Вагнера» и Бахмуте 6 25.05.2023, 15:31

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Видеофакт.

В соцсетях появилось видео с россиянкой, которая, проживая в США, поддерживает кремлевский режим диктатора Владимира Путина и организованный им геноцид украинского народа.

При этом она настолько не стесняется своих взглядов, что решила поделиться ими с окружающими, пишет nv.ua.

а могла бы и полицию получить из за «вагнер» или зачем нужен виза бан для рус pic.twitter.com/jNUwz5LHrT — Mar:A (@kava202224) May 25, 2023

Для этого женщина разместила на своем гараже пропагандистскими надписями, прославляющими военных преступников из ЧВК «Вагнера» за уничтожение Бахмута.

Впрочем, столь откровенное проявление рашизма не осталось незамеченным более адекватными местными жителями, которые заставили ее буквально отдирать ее пропагандистские тезисы по буквам.

«Я думаю, что вам в этой стране нету места. В Бахмут тогда езжайте. Увидите, сколько детей там погибло. Такой месседж написать, это надо быть полностью дебилом… Любишь Россию? Чемодан, вокзал, Россия», — порекомендовали провокаторше возмущенные люди.

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