Япония из-за российского самолета-разведчика подняла истребители над Тихим океаном 1 25.05.2023, 17:55

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иллюстративное фото

Затем был обнаружен еще один самолет РФ.

Министерство обороны Японии заявило, что обнаружило один российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, совершавший полет в обе стороны из Охотского моря в Тихий океан

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Япония подняла в воздух истребители после того, как в четверг заметила русские военные самолеты над Тихим океаном и Японским морем.

Впоследствии обнаружили еще один самолет Ил-20, летевший в направлении вод у острова Садо, а затем повернул в сторону континента.

Охотское море расположено севернее японского острова Хоккайдо, а острова Садо находятся у западного побережья Ниигата.

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