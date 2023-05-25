Япония из-за российского самолета-разведчика подняла истребители над Тихим океаном

Япония из-за российского самолета-разведчика подняла истребители над Тихим океаном1
- 25.05.2023, 17:55
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Затем был обнаружен еще один самолет РФ.
Министерство обороны Японии заявило, что обнаружило один российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20, совершавший полет в обе стороны из Охотского моря в Тихий океан
Об этом сообщает телеканал Sky News.
Япония подняла в воздух истребители после того, как в четверг заметила русские военные самолеты над Тихим океаном и Японским морем.
Впоследствии обнаружили еще один самолет Ил-20, летевший в направлении вод у острова Садо, а затем повернул в сторону континента.
Охотское море расположено севернее японского острова Хоккайдо, а острова Садо находятся у западного побережья Ниигата.