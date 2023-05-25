ЕС больше не зависит от российских энергоносителей 3 25.05.2023, 17:59

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Коллаж: nv.ua

Импорт угля прекратился, а газ и нефть скоро исчезнут с европейского рынка.

ЕС больше не зависит от российских энергоносителей, заявил официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге в Брюсселе, сообщает «Немецкая волна».

За последние 12 месяцев ЕС показал, что способен противостоять России и ее попыткам использовать источники энергии как оружие, сказал он.

«Импорт российского угля в ЕС прекратился, импорт нефти составляет ничтожную долю того, что было до войны, а российский газ быстро исчезает с рынка ЕС», - отметил Макфи.

Так, поставки трубопроводного российского газа исторически составляли около 45-50 процентов импорта Евросоюза до полномасштабного вторжения России в Украину. К марту 2023 года этот показатель снизился до 8 процентов.

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