ЕС больше не зависит от российских энергоносителей3
- 25.05.2023, 17:59
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Импорт угля прекратился, а газ и нефть скоро исчезнут с европейского рынка.
ЕС больше не зависит от российских энергоносителей, заявил официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге в Брюсселе, сообщает «Немецкая волна».
За последние 12 месяцев ЕС показал, что способен противостоять России и ее попыткам использовать источники энергии как оружие, сказал он.
«Импорт российского угля в ЕС прекратился, импорт нефти составляет ничтожную долю того, что было до войны, а российский газ быстро исчезает с рынка ЕС», - отметил Макфи.
Так, поставки трубопроводного российского газа исторически составляли около 45-50 процентов импорта Евросоюза до полномасштабного вторжения России в Украину. К марту 2023 года этот показатель снизился до 8 процентов.