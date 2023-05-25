Экспорт российского золота мог рухнуть почти втрое за год после начала войны 25.05.2023, 18:14

Доходы золотодобывающих компаний обвалились.

До войны в Украине российское золото отправлялось в Лондон и частично — в Швейцарию. После вторжения и введения западных санкций главным центром торговли им стали Объединенные Арабские Эмираты, свидетельствуют полученные Reuters данные о внешнеторговых операциях.

Документы российской таможни содержат сведения в общей сложности почти о 1000 партий, отправленных за рубеж в период с 24 февраля 2022 г. по 3 марта 2023 г. Из имеющихся данных следует, что ОАЭ импортировали 75,7 тонны российского золота стоимостью $4,3 млрд.

Это в 58 раз больше, чем в 2021 г., когда ОАЭ завезли всего 1,3 тонны.

Двумя другими импортерами российского золота стали Китай и Турция, которые приобрели около 20 тонн. В совокупности на три страны пришлось 99,8% поставок за первый год после начала войны.

В общей сложности за год после начала войны из России было вывезено 116,3 тонны золота, по информации Reuters. Это почти втрое меньше, чем в довоенном 2021 г., когда экспорт, по данным Союза золотопромышленников России, составил 302 тонны на сумму $17,4 млрд. (Правда, Reuters предупреждает, что может располагать не всеми данными об экспорте.) Главным покупателем тогда была Великобритания — около 266 тонн на $15,4 млрд.

Производство золота в 2021 г., по информации союза, составило 363,5 тонны. Данных за 2022 г. он не приводит, Росстат же сообщил лишь об относительном изменении – росте на 2,4%. По оценке консалтинговой компании Metals Focus, производство в 2022 г. составило 325 тонн.

Доходы золотодобывающих компаний обвалились в прошлом году не только из-за сокращения экспорта. Цена золота на мировом рынке, несмотря на скачок после начала войны, по итогам 2022 г. практически не изменилась. Но из-за роста валютного курса рублевая выручка от продажи грамма металла упала почти на 30%, рентабельность многих предприятий стала практически нулевой, отмечал Союз золотопромышленников.

Необходимость перенаправлять поставки по новым маршрутам тоже бьет по карману золотодобытчиков — хотя и не так сильно, как по карману нефтяников, у которых дисконт по нефти Urals порой превышал в прошлом году 30% к Brent. Представитель одной компании, которая за последний год перевезла большие объемы российского золота, сказал Reuters, что продавцы предлагают его со скидкой в 1% от мировой цены, чтобы стимулировать торговлю.

По его словам, в основном поставляемое им в ОАЭ золото предназначено для переплавки.

Дубай — крупный центр торговли драгметаллами между Востоком и Западом. Некоторые фирмы, закупающие российскую продукцию, имеют офисы на дубайском золотом базаре, писал Bloomberg, также проанализировавший российские таможенные данные (на август 2022 г.), другие занялись прибыльным бизнесом впервые. Reuters выявил более 100 нероссийских компаний, торговавших российским золотом в течение года после начала войны. До этого операции проводили в основном такие гиганты рынка, как банки JPMorgan Chase и HSBC, и специализирующиеся на перевозке драгметаллов западные фирмы Brink’s и Loomis.

Крупнейшим поставщиком золота в ОАЭ, по данным Reuters, оказалась Temis Luxury Middle East, дубайская «дочка» французской логистической компании Temis Luxury, – 15,6 тонны на $863 млн. Санкции ЕС обычно не применяются к зарубежным «дочкам» европейских компаний, отмечает Тен Альбайрак, санкционный юрист Reed Smith в Лондоне. Temis Luxury заявила Reuters, что следует всем законам ОАЭ.

В Гонконге, через который в основном идут китайские поставки, крупнейшим импортером была китайская компания Vpower Finance Security Hong Kong — 20,5 тонны на $1,2 млрд. В Турции ни одна компания не импортировала более нескольких тонн.

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