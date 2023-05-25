Финляндия запросила у банков информацию о крупных депозитах граждан Беларуси

Финляндия запросила у банков информацию о крупных депозитах граждан Беларуси3
- 25.05.2023, 19:19
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Запрос касается и граждан РФ.
МИД Финляндии запросил у банков информацию о депозитах белорусских и российских клиентов, которые превышают 100 тысяч евро. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Кредитные учреждения обязаны предоставлять Министерству иностранных дел информацию о депозитах определенных российских и белорусских клиентов, превышающих 100 000 евро», — говорится в сообщении МИД Финляндии.
Отчеты должны быть представлены в группу по санкциям МИД Финляндии по электронной почте до 27 мая этого года.