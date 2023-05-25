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Вдоль украинской границы в Гомельской области запретили размещение агроусадеб

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  • 25.05.2023, 19:37
Вдоль украинской границы в Гомельской области запретили размещение агроусадеб

Ранее в соседствующих с Украиной районах вводили ограничения на въезд и пребывание в пограничной полосе.

Гомельский облисполком запретил размещение агроусадеб в ряде деревень Лоевского района. Соответствующее решение местных властей опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. На это обратило внимание издание «Флагшток».

Все населенные пункты находятся в непосредственной близости от белорусско-украинской границы:

Бывальковский сельсовет

аг. Севки

д. Городок

д. Бывальки

д. Деражичи

д. Тесны

д. Синск

д. Глушец

д. Старая Лутава

д. Новая Лутава

Карповский сельсовет

д. Абакумы

п. Свирежа

д. Карповка

д. Хоминка

Колпенский сельсовет

д. Щитцы

д. Крупейки.

Решение вступает в силу с 1 июля 2023 года.

В прошлом году в соседствующих с Украиной районах вводили ограничения на въезд и пребывание в пограничной полосе, а также запреты на посещение лесов.

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