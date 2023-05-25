Доходы России от экспорта газа в ЕС обвалились в восемь раз 25.05.2023, 20:05

Россия потеряла газовый рычаг давления на Европу.

«Россия потеряла газовый рычаг давления на Европу», – сказал Financial Times европейский чиновник, занимающийся энергетической политикой, и у него есть все основания так утверждать. Дело не только в том, что цена газа в Европе упала более чем на 90% с августа 2022 г., когда достигла пика в результате организованной Владимиром Путиным газовой блокады Евросоюза с помощью сокращения поставок «Газпрома». Пережив энергокризис, ЕС сорвался с российского газовой «иглы».

С мирного марта 2021 г. по март 2023 г. поставки российского газа в Европу рухнули на 74%, говорится во внутреннем документе Еврокомиссии (ЕК), с которым ознакомилась FT. «Газпром» же (и через него – бюджет России, руководству которой остро нужны деньги на продолжение развязанной им войны) лишился десятков миллиардов долларов.

Если в марте 2022 г., когда цены на газ уже летели вверх, ЕС заплатил за поставки российского газа в общей сложности 21,4 млрд евро, то в марте 2023 г. – всего 2,7 млрд евро, говорится в документе ЕК. То есть газовые доходы России обрушились в восемь раз.

Справиться с энергокризисом ЕС помогло увеличение закупок у других поставщиков, прежде всего – сжиженного природного газа у США, а также меры экономии. В августе прошлого года ЕК ввела норму о добровольном сокращении потребления газа в период до марта 2023 г. на 15% по сравнению со средним уровнем за последние пять лет. По окончании отопительного сезона ее действие было продлено еще на год.

По расчетам ЕК, в этом году ЕС сэкономит 60 млрд кубометров газа. Это «больше того объема газа, как трубопроводного, так и СПГ, что мы все еще ожидаем импортировать из России в 2023 г.», говорится в документе ЕК. И на 8 млрд кубометров больше, чем блок сэкономил в предыдущем раунде сокращения потребления.

Высокие цены энергоресурсов в прошлом году заставили ряд европейских компаний сократить выпуск продукции или даже остановить производственные мощности. Вялый спрос на газ в промышленности – основная причина падения цен на газ, электричество и уголь на 90% с пиковых отметок, считает Джеймс Хакстепп, стратег по сырьевым рынкам BNP Paribas. Свой вклад также внесли мягкая зима и другие меры экономии, в том числе со стороны потребителей.

Падение спроса на газ стало следствием не «удачи», а принятых в прошлом году антикризисных мер, включая норму о 15%-ном сокращении, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в среду на встрече с другими руководителями ведомств ЕК. Также помогли меры повышения энергоэффективности и ускоренное наращивание мощностей в сфере возобновляемой энергетики.

Если ЕС действительно удастся сократить потребление в этом году на 60 млрд кубометров, возникнет избыток предложения, и «цены упадут очень-очень сильно», считает Хеннинг Глойштейн, директор по энергетике, климату и ресурсам Eurasia Group.

Цена ближайшего фьючерса на газ Dutch TTF опустилась в четверг до 25 евро/МВт ч ($280 за 1000 кубометров), тогда как в конце августа 2022 г. она превышала 340 евро ($3600 за 1000 кубометров). Цена почти вернулась к уровню 20 евро, который не превышала в течение десятилетия до того, как начала расти осенью 2021 г.

Правда, рынок ожидает повышения цены до 44-48 евро/МВт ч к середине зимы. Некоторые промышленные компании, например, французская Aluminium Dunkerque и норвежская Yara International, снова увеличивают производство, пользуясь сильно подешевевшими энергоресурсами. Но даже если газ несколько подорожает, «Газпрому» это не поможет.

Совокупные поставки из России, по уточненным данным ЕК, упали со 150,2 млрд кубометров в 2021 г. до 74,4 млрд в 2022 г. С начала этого года ЕС получил от России всего 10,8 млрд кубометров.

По прогнозу комиссии Госсовета, в этом году «Газпром» продаст за рубеж всего 50 млрд кубов газа – минимальный объем с конца 1970-х годов.

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