На бывшего мужа дочери Путина завели уголовное дело в Нидерландах 2 25.05.2023, 21:05

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Мария Воронцова

После этого он срочно улетел в Россию.

Прокуратура Нидерландов арестовала участок в пригороде Амстердама, который принадлежит Йорриту Фаассену — бывшему мужу дочери президента Владимира Путина Марии Воронцовой, пишет «Проект».

Арест земли означает, что против Фаасена возбуждено уголовное дело, говорит юрист Хелен овер де Линден. Интерес правоохранительных органов также подтвердил знакомый бывшего зятя Путина. По его словам, из-за этого Фассен, который недавно прилетал в Амстердам, был вынужден срочно вернуться в Россию. Однако деталей претензий голландских властей собеседник сообщить не смог.

Помимо этого о допросе Фассена слышал источник в спецслужбах Нидерландов. Представитель прокуратуры от комментариев отказался, сам мужчина не ответил на звонки и сообщения журналистов.

«Проект», голландское издание Follow the money и британская Guardian выяснили, что арестованный участок находится в деревне Дуйвендрехт, долгое время им владели структуры друзей Путина Аркадия и Бориса Ротенбергов. В 2019 году Фаассен купил землю за 450 тысяч евро, а еще через два года подал заявку на строительство там жилого дома и шести офисных строений.

Фаассен и Воронцова были вместе с 2008 по 2016 год. У них есть 11-летний сын Роман — это единственный внук российского президента, который появлялся на публике.

Фассен занимал заметные должности в российских госкорпорациях и компаниях, принадлежащих членам ближнего круга Путина, в том числе был вице-президентом «Стройтрансгаза» и заместителем гендиректора по развитию строительной компании «РГ-Девелопмент», учрежденной бизнесменом Аркадием Ротенбергом.

Официально Фассен и Воронцова брак не регистрировали. Возможно, именно это позволило голландцу избежать санкций.

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